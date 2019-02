Ταξίαρχος ο Μιχάλης Τσάτσης: Η επιβράβευση για το έργο του

Αναβαθμίστηκε σε Ταξίαρχο και παραμένει στη θέση του Διευθυντή Αστυνομίας Φθιώτιδας ο Μιχάλης Τσάτσης.

Η προαγωγή του ήρθε ως επιβράβευση της προσπάθειας που έχει γίνει στο τελευταίο χρονικό διάστημα στη Φθιώτιδα και την Λαμία.

Η κατάσταση στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Πάρκου έχει αλλάξει με την συνεχή παρουσία αστυνομικών, τα περιπολικά κινούνται ασταμάτητα με χρήση φάρου, κάνοντας φανερή την παρουσία των αστυνομικών, ενώ και έξω από την κτήριο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας έχει αλλάξει η εικόνα, αφού έχουν απομακρυνθεί τα δεκάδες οχήματα που υπήρχαν.

Η αστυνόμευση πλέον στη Φθιώτιδα είναι πιο έντονη και αυτό είναι ορατό καθημερινά.

Ο Μιχάλης Τσάτσης γεννήθηκε την 26 -05-1963 στο Παλαιοκκλήσιο Φιλιατών Θεσπρωτίας.

Αποφοίτησε το 1981 από το Γενικό Λύκειο Φιλιατών.

Είναι Αξιωματικός Ελληνικής Αστυνομίας. Κατατάχτηκε στην ΕΛΑΣ το έτος 1987, αφού εκπλήρωσε πρώτα τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

Το έτος 1994 αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών ΕΛΑΣ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΚΑΡΙΕΡΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

• -Νοέμβριος 2018 στην Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας ως Διευθυντής.

• -Φεβρουάριος 2016 στην Διεύθυνση Αστυνομίας Βοιωτίας ως Διευθυντής.

• -Σεπτέμβριος 2013 στην Διεύθυνση Αστυνομίας Βοιωτίας ως Υποδιευθυντής.

• -Σεπτέμβριος 2004 στο Τμήμα Ασφάλειας Λιβαδειάς ως Υπ/τής και απο το 2008 ως Διοικητής.

• -Σεπτέμβριος 2002 στο Τμήμα Τροχαίας Λιβαδειάς ως Υποδιοικητής.

• -Δεκέμβριος 1994 στο Αστυνομικό Τμήμα Αράχωβας ως Διοικητής.

• -Ιούνιος 1994 στο Αστυνομικό Τμήμα Λιβαδειάς ως Β΄ Αξιωματικός.



ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

• -Ιούνιος 1994 Υπαστυνόμος Β΄.

• -Ιούλιος 1997 Υπαστυνόμος Α’.

• -Ιούλιος 2004 Αστυνόμος Β΄.

• - Ιούλιος 2007 Αστυνόμος Α΄.

• -Μάιος 2011 Αστυνομικός Υποδιευθυντής.

• -Φεβρουάριος 2016 Αστυνομικός Διευθυντής.

• -Φεβρουάριος 2019 Ταξίαρχος.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Απόφοιτος του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών με μεταπτυχιακή εργασία στη «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ».

Παρακολούθησε τα διεθνή σεμινάρια: α)- «PEGASSUS” On stolen vehicles, «κλοπές οχημάτων κ.λ.π.»

β)-«ARIADNI» On violence and sexual exploitation of women and minors «κακοποίηση γυναικών κ.λ.π.»,

γ)-Basic Crisis Negotiation Course to the U.S Department of Justice Federal Bureau of Investigation (F.B.I . 2006). ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ : Από το έτος 2006, ενεργό μέλος της Ομάδας Διαπραγματευτών Ομηριών και Κρίσεων της ΕΛ.ΑΣ. με συμμετοχή τόσο στην επιτυχή αντιμετώπιση πληθώρας περιστατικών κρίσεων (μεμονωμένων ατόμων που τελούσαν υπό κρίση), καθώς και σύνθετων υποθέσεων απαγωγών - ομηριών.

Παρακολούθησε : το Σχολείο Επιμόρφωσης Αστυνομικών Διευθυντών έτους 2016 και σεμινάρια με θέματα: Διαχείριση κρίσεων - ομηριών, Ναρκωτικών, Οργανωμένου εγκλήματος. Ενδοοικογενειακής βίας, Τουρισμού, Σύνταξη δικογραφιών και ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας, Αντιμετώπιση Αθλητικής Βίας.

ΜΕΤΑΛΛΙΑ- ΠΑΡΑΣΗΜΑ

• Ταξιάρχης Τάγματος της Τιμής

• Διαμνημόνευση «ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΕΩΣ».

• Διαμνημόνευση «ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ΄ ΤΑΞΕΩΣ».

• Μετάλλιο Αστυνομικής αξίας Β’ ΤΑΞΕΩΣ

• Παράσημο χρυσός σταυρός του τάγματος του «ΦΟΙΝΙΚΑ»

• Μετάλλιο Αστυνομικής αξίας Γ’ ΤΑΞΕΩΣ

-Για την συμμετοχή του στην εξιχνίαση σοβαρών υποθέσεων Δημόσιας Ασφάλειας (Ναρκωτικών, συλλήψεις κακοποιών κ.λ.π.), του έχουν απονεμηθεί δεκάδες ηθικές και υλικές αμοιβές.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ – ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ως Γενικός Γραμματέας και Α΄ Αντιπρόεδρος στην Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος και την έχει εκπροσωπήσει ως αρχηγός αποστολής σε αθλητικές διοργανώσεις στο εξωτερικό, Μόσχα, Βαρσοβία κ.λ.π.



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Είναι έγγαμος με την Σοφία ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ και πατέρας δύο τέκνων, του Δημήτρη και της Μαγδαληνής, που έχουν αποφοιτήσει από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και εργάζονται ως Αστυνομικός και Δικηγόρος αντίστοιχα στην Αθήνα.

Πηγή: tvstar.gr