Τα «Σαγόνια του Καρχαρία» Μπορεί να Λύσουν μια Ανεξιχνίαστη Δολοφονία του 1974

Το καλοκαίρι του 1974, μια νεαρή κοπέλα ανακάλυψε το πτώμα μιας γυναίκας στο Cape Cod της Μασαχουσέτης, της οποίας η ταυτότητα συνεχίζει να προβληματίζει τις Αρχές για περισσότερα από 40 χρόνια τώρα. Η γυναίκα, η οποία εξακολουθεί να είναι γνωστή ως «Η Κυρία του Αμμόλοφου», βρέθηκε γυμνή, σχεδόν αποκεφαλισμένη, με τα χέρια και μερικά δόντια να έχουν αφαιρεθεί, όλα σε μια προσπάθεια, όπως πιστεύει η Αστυνομία, να παραμείνει κρυφή η ταυτότητά της.

Αλλά για τον συγγραφέα τρόμου Joe Hill- τον γιο του συγγραφέα Stephen King - η ταυτότητα του θύματος μπορεί να κρύβεται στην αγαπημένη του ταινία, η οποία επίσης έτυχε να έχει γυριστεί στο Cape Cod το ίδιο καλοκαίρι - τα Σαγόνια του Καρχαρία του Steven Spielberg.

Σύμφωνα με τη Washington Post, ο Hill, όπως πολλοί ντετέκτιβ του καναπέ, γοητεύτηκε με την ιστορία της Κυρίας, όταν διάβασε σχετικά με το θέμα στο βιβλίο The Skeleton Crew: How Amateur Sleuths Are Solving America’s Coldest Cases. Έχοντας μελετήσει μια ανακατασκευασμένη εικόνα του προσώπου της -την οποία εξέδωσαν οι τοπικές Αρχές μετά την εκταφή της σορού της το 2010- ο Hill συνειδητοποίησε ότι είχε δει μια γυναίκα με παρόμοια εμφάνιση όταν παρακολουθούσε τα Σαγόνια του Καρχαρία.

Σκίτσο της «Κυρίας του Αμμόλοφου» (Town of Provincetown) και screenshot από τα «Σαγόνια του Καρχαρία» (Joe Hill's Tumblr)