Τζέσικα Πάρκερ και Ρούφους Γουέινραϊτ στο «Here and Now»

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ήθελε να είναι παραγωγός - και να πρωταγωνιστήσει - σε ριμέικ της ταινίας του 1962 της Ανιές Βαρντά «Η Κλίο από τις 5 ως τις 7». Στη γαλλική ταινία, μια νεαρή τραγουδίστρια, η Φλοράνς «Κλίο» Βικτουάρ, στις 21 Ιουνίου, 5 η ώρα το απόγευμα, περιμένει ως τις έξι και μισή, να πάρει τα αποτελέσματα ιατρικής εξέτασης που πιθανότατα θα επιβεβαιώσει διάγνωση καρκίνου. Στο ριμέικ, η Σάρα Τζέσικα θα υποδυόταν την τραγουδίστρια.

Η ταινία χρειαζόταν ένα καινούργιο τραγούδι. Πριν δύο καλοκαίρια, η Σάρα Τζέσικα ήταν με τον Ρούφους Γουέινραϊτ, έβλεπαν τα παιδιά τους να παίζουν, η Σάρα Τζέσικα του μίλησε για την ταινία που είχε στα σκαριά.

Δεν πέρασε πολύ καιρός από αυτήν την κουβέντα, και ο Ρούφους είχε έμπνευση. Η Βίβα, η κόρη του, έξι χρόνων τότε, είπε μια μέρα στον μπαμπά της: «Daddy, I just want to unfollow the rules (Μπαμπά, απλά θέλω να πάψω ν' ακολουθώ τους κανόνες)». Αστραπιαία, ο Ρούφους είχε τον τίτλο του τραγουδιού. Οι υπόλοιποι στίχοι βρήκαν σύντομα τη θέση τους, επικεντρωμένοι στην ιδέα ότι ο χρόνος που έχουμε στη ζωή είναι φευγαλέος.