Τι λέει η NASA για την Ελένη Αντωνιάδου

Σε δημοσιεύματα η Ελένη Αντωνιάδου είχε αναφερθεί ως «Ελληνίδα επιστήμονας παγκόσμιας εμβέλειας» έχοντας συμπεριληφθεί μέχρι και στη λίστα του Forbes «30 Under 30» (σ.σ. για τους πιο επιτυχημένους 30αρηδες παγκοσμίως) στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Κάτι, τέτοιο, κατά τη βρετανική εφημερίδα, δεν ισχύει.

Αλλαγές στο βιογραφικό της στην Wikipedia

Παράλληλα, μετά τον σάλο που προκλήθηκε η Wikipedia προχώρησε σε αλλαγές στο βιογραφικό της.

Συγκεκριμένα πλέον στο σχετικό λήμμα αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «η ιδιότητα της ως ερευνήτρια της NASA παρόλο που αναφέρεται σε αρκετά μέσα μαζικής επικοινωνίας δεν τεκμηριώνεται από καμία επαληθεύσιμη πηγή».

Η Wikipedia αναφέρει ακόμα:

«Η βράβευση της Ελένης Αντωνιάδου στα 1α Επιχειρηματικά Βραβεία «Θαλής ο Μιλήσιος», το οποίο επιδόθηκε από την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, είχε ως αποτέλεσμα να ασκηθεί δριμεία κριτική στο πρόσωπό της κυρίως επειδή σε πολλαπλά δημοσιεύματα και συνεντεύξεις υπήρχαν ισχυρισμοί που έπειτα αποδείχθηκε πως απείχαν από την αλήθεια.

Ο ισχυρισμός πως είναι «η επιστήμονας που έφτιαξε την πρώτη τεχνητή τραχεία στο κόσμο από βλαστοκύτταρα η οποία μεταμοσχεύθηκε επιτυχώς σε ασθενή» είναι ανακριβής καθώς υπεύθυνοι για την (σημ. αποτυχημένη) αυτή επέμβαση ήταν οι Πάολο Μακιαρίνι και Αλεξάντερ Σεϊφαλιάν, ενώ το όνομά της απουσιάζει από την επιστημονική δημοσίευση. Η Αντωνιάδου εμφανίστηκε σε συνεντεύξεις, μερικούς μήνες μετά τον θάνατο του ασθενή που υποβλήθηκε στην επέμβαση να αναφέρει λανθασμένα πως επέζησε.

Παρά τα όποια σχετικά δημοσιεύματα και το βιογραφικό της, η Αντωνιάδου δεν εργάστηκε απευθείας για τη NASA, παρά μόνο παρακολούθησε σαν μεταπτυχιακή φοιτήτρια ένα μικρής διάρκειας πρόγραμμα για 10 εβδομάδες (summer school) στη NASA. Ο ισχυρισμός που τη θέλει να έχει λάβει το βραβείο Εξαιρετικού Ερευνητή NASA -ESA («NASA – ESA Outstanding Researcher Award») το 2012 δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά. Σύμφωνα με τον διαστημικό επιστήμονα του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς της NASA Σταμάτη Κριμιζή η NASA και η ESA έχουν μόνο ξεχωριστά βραβεία. Επίσης, δεν υπάρχει το όνομά της στη λίστα της NASA η οποία περιέχει ονόματα ληπτών βραβείων μέχρι το 2012.

Επιπλέον, αναφορικά με τους τίτλους σπουδών της, σε αντίθεση με κάποιους δημοσιευμένους ισχυρισμούς, δεν είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου (PhD). Παρότι ξεκίνησε το 2010 το διδακτορικό της στο πανεπιστήμιο του Ιλλινόις αυτό δεν ολοκληρώθηκε καθώς τελείωσε τις σπουδές της από εκεί το 2012 με τίτλο «μάστερ» (MSc). Στον επιχειρηματικό τομέα, είχε ιδρύσει την εταιρεία Transplants without Donors, που φερόταν να ειδικεύεται στην κατασκευή νέων βιοαντιδραστήριων και αυτοματοποιημένων συστημάτων για εφαρμογές μηχανικής σε in vitro και in vivo κύτταρα και ιστούς. Παραταύτα, η εταιρεία δείχνει ανύπαρκτη, καθώς δεν βρίσκονται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά μ’ αυτήν».

cnn.gr