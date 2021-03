Τι να πίνετε μισή ώρα πριν τη γυμναστική για περισσότερο κάψιμο λίπους

Επιστήμονες από το Τμήμα Φυσιολογίας του Πανεπιστημίου της Γρανάδας (UGR) βρήκαν ότι η κατανάλωση καφεΐνης (περίπου 3 mg / kg, το ισοδύναμο ενός ισχυρού καφέ) μισή ώρα πριν από την αερόβια άσκηση αυξάνει σημαντικά τον ρυθμό καύσης λίπους.

Διαπίστωσαν επίσης ότι εάν η άσκηση πραγματοποιηθεί το απόγευμα, η επίδραση της καφεΐνης για το κάψιμο λίπους είναι πιο έντονη απ’ ό,τι το πρωί.

Στην μελέτη τους, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of the International Society of Sports Nutrition, οι ερευνητές προσπάθησαν να προσδιορίσουν εάν και κατά πόσο η καφεΐνη (μία από τις πιο κοινές εργογενείς ουσίες στον κόσμο για τη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης) αυξάνει την οξείδωση (καύση) λίπους κατά τη διάρκεια της άσκησης. Παρά το γεγονός ότι η κατανάλωση καφεΐνης με την μορφή συμπληρωμάτων είναι πολύ συχνή, τα επιστημονικά στοιχεία για τους ευεργετικούς ισχυρισμούς της είναι λιγοστά.