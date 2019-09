Το μεγάλο «φινάλε» του Game of Thrones στα Emmys - Οι μεγάλοι νικητές

Οι νικητές των Emmys 2019 πανηγυρίζουν καθώς πρόσθεσαν ένα σημαντικό βραβείο στη συλλογή τους και φυσικά, όλη η σκληρή δουλειά τους επισφραγίστηκε με τον καλύτερο τρόπο. Τα μεγάλα highlight της βραδιάς; Game Of Thrones, Fleabag και Chernobyl. Και τη μάχη ανάμεσα σε HBO και Netflix ποιος την κέρδισε;

Οι νικητές των Emmys 2019 ανακοινώθηκαν το βράδυ της Κυριακής σε μια εντυπωσιακή τελετή, όπως κάθε χρόνο. Το GoT έδωσε το μεγάλο «φινάλε» προσθέτοντας ακόμη ένα σημαντικό βραβείο κι αφήνοντας πίσω άλλες κορυφαίες σειρές αλλά και η βρετανική σειρά Fleabag τα πήγε εξίσου πολύ καλά.

Το μεγάλο ερώτημα ήταν πώς θα τα πήγαινε το GoT μετά τον τελευταίο κύκλο που λιγάκι δίχασε. Ωστόσο, κέρδισε το πολύ σημαντικό βραβείο για την εξαιρετική δραματική σειρά κι ακόμη… 12 βραβεία. Κι αν αυτό δεν είναι θρίαμβος, τότε δεν γνωρίζουμε τι είναι!

Απ’ την άλλη, το Fleabag, το οποίο ξεκίνησε ως one-woman show της Waller-Bridge στο φινάλε του φεστιβάλ του Εδιμβούργου, κέρδισε τα βραβεία για το εξαιρετικό σενάριο, την καλύτερη σειρά κωμωδίας και την καλύτερη σκηνοθεσία, αφήνοντας πίσω το Veep, το Barry και το πολύ έξυπνο Russian Doll.

Μάλιστα, Phoebe Waller-Bridge, δημιουργός και πρωταγωνίστρια του Fleabag, αναδείχθηκε νικήτρια στην κατηγορία του Α’ Γυναικείου Ρόλου σε κωμική σειρά. Στην αντίστοιχη κατηγορία για τους άνδρες, το πρώτο βραβείο κέρδισε ο Bill Hader, ως τηλεοπτικός Barry.

Νικήτρια στην κατηγορία του Α’ Γυναικείου Ρόλου σε δραματική σειρά, αναδείχθηκε η Jodie Comer από το Killing Eve και στην αντίστοιχη κατηγορία για άνδρες, το βραβείο πήγε στον Billy Porter του Pose.

Ο ταλαντούχος Peter Dinklage, γνωστός ως «Tyrion» από το Game of Thrones, κέρδισε το Emmy Β’ Ανδρικού Ρόλου σε δραματική σειρά. Το αντίστοιχο βραβείο στην γυναικεία κατηγορία απέσπασε η Julia Garner (Ozark).

Στις κωμικές σειρές, τα βραβεία Β’ γυναικείου και ανδρικού ρόλου απέσπασαν δύο ηθοποιοί από την ίδια σειρά, το The Marvelous Mrs. Maisel, ο Tony Shalhoub και η Alex Borstein.

Όσον αφορά την σειρά του Netflix Chernobyl, η οποία είχε δεχθεί τις καλύτερες κριτικές, της απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία της καλύτερης μίνι σειράς και η αλήθεια είναι ότι το άξιζε!

Τα πιο σημαντικά βραβεία:

Καλύτερη δραματική σειρά

Game of Thrones

Καλύτερη κωμική σειρά

Fleabag

Α’ γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά

Jodie Comer (Killing Eve)

Α’ ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά

Billy Porter (Pose)

Καλύτερη σκηνοθεσία σε δραματική σειρά

Jason Bateman (Ozark, Reparations)

Β’ γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά

Julia Garner (Ozark)

Β’ ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά

Peter Dinklage (Game of Thrones)

Καλύτερο σενάριο σε δραματική σειρά

Jesse Armstrong (Succession, Nobody Is Ever Missing)

Καλύτερη μίνι σειρά

Chernobyl

Α’ γυναικείος ρόλος σε μίνι σειρά

Michelle Williams (Fosse/Verdon)

Α’ ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά

Jharrel Jerome (When They See Us)

Καλύτερο σενάριο για μίνι σειρά

Craig Mazin (Chernobyl)

Καλύτερη σκηνοθεσία για μίνι σειρά

Johan Renck (Chernobyl)

ΗBO VS Netflix: Ποιος είναι ο μεγάλος νικητής;

Τα βραβεία σάρωσε το HBO καθώς πήρε 32 στο σύνολο, ενώ το Netflix ήρθε δεύτερο με 27 βραβεία, το οποίο δεν είναι καθόλου κακό!

Στην τρίτη θέση, ήρθε η Amazon με 15 βραβεία.

