Το τουρκικό λιμενικό εισβάλλει σε ελληνικά νερά και παρενοχλεί ψαράδες - ΒΙΝΤΕΟ

Οι Τούρκοι συνεχίζουν να προκαλούν και να παρενοχλούν τους Ελληνες ψαράδες, που ρίχνονται καθημερινά στη μάχη της τσιπούρας. Στο βίντεο που εξασφάλισε αποκλειστικά το Open TV, οι Τούρκοι λιμενικοί προσεγγίζουν το ελληνικό αλιευτικό και με επιτακτικό τρόπο τους ζητούν (στα αγγλικά) να αποχωρήσουν από την περιοχή που ψαρεύουν και η οποία βρίσκεται μεταξύ της Καλολίμνου και των Ιμίων.

Οι Τούρκοι που έχουν εισέλθει παράνομα στα ελληνικά χωρικά ύδατα δείχνουν τα Ιμια και λένε (this is Kardak, it is Turkey), δηλαδή εδώ είναι τα νησιά Καρντάκ (σ.σ.: Ιμια), είναι τουρκικά, με τον Ελληνα ψαρά να εκρήγνυται και να λέει στον Τούρκο (this island is Turkey? This is Yunanistan) που σημαίνει, αυτό το νησί (σ.σ.: Ιμια) είναι τουρκικό; Εδώ είναι Ελλάδα!

Οι Τούρκοι συνεχίζουν τον χαβά τους κι απαιτούν να αποχωρήσει το ελληνικό καΐκι, μέχρι που εμφανίζεται το ελληνικό λιμενικό, που είχε ειδοποιηθεί κι έγιναν... καπνός.

Μιλώντας στο Open ο Αντώνης Βαβλάς, ιδιοκτήτης του αλιευτικού τονίζει ότι αυτή η δουλειά γίνεται σε μόνιμη βάση και μόνο τις τελευταίες 10 ημέρες τους έχουν παρενοχλήσει τέσσερα διαφορετικά φουσκωτά σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής. Το «κυνήγι» της τσιπούρας διαρκεί περίπου μέχρι τις 20 του Γενάρη.

