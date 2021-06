Το Netflix αποκάλυψε τις 10 πιο δημοφιλείς ταινίες στην ιστορία του

Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, το Netflix έδωσε στην δημοσιότητα την λίστα με τις 10 πιο δημοφιλείς πρωτότυπες ταινίες του, αυτές δηλαδή που έχουν τις περισσότερες προβολές στην πλατφόρμα συνεχούς ροής από την αρχή της λειτουγίας της.

Πρόκειται για μια παράδοση που ξεκίνησε για πρώτη φορά πέρυσι το Netflix, δεδομένου ότι η συνδρομητική πλατφόρμα δεν συνήθιζε να δημοσιοποιεί στοιχεία για το περιεχόμενο της.

Σε σύγκριση με τη λίστα του περασμένου έτους, μερικοί νέοι τίτλοι έχουν προστεθεί φέτος, όπως η πρόσφατη ταινία του Ζακ Σνάιντερ, “Army of the Dead”, το sci-fi θρίλερ του Τζορτζ Κλούνεϊ, “The Midnight Sky”, το spin-off του Σέλροκ Χολμς, “Enola Holmes”, το “The Old Guard” με την “αθάνατη” Σαρλίζ Θερόν, και τέλος, το “Project Power” με τους Τζέιμι Φοξ και Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα με τις 10 κορυφαίες πρωτότυπες ταινίες του Netflix

Extraction – 99 εκατομμύρια προβολές

Όταν τον στέλνουν στο Μπαγκλαντές για να σώσει τον γιο ενός ναρκοβαρώνου που έχει απαχθεί, η αποστολή ενός σκληρού μισθοφόρου θα γίνει αγώνας περισυλλογής και επιβίωσης.

Bird Box – 89 εκατομμύρια προβολές

Πέντε χρόνια αφότου μια απειλητική δύναμη προκάλεσε ένα κύμα μαζικών αυτοκτονιών, μια γυναίκα με τα δύο της παιδιά κάνουν μια απέλπιδα προσπάθεια να βρουν καταφύγιο.

Spenser Confidential – 85 εκατομμύρια προβολές





Θέλει να φύγει και να κάνει νέα αρχή αφού πρώτα αντιμετωπίσει την πρώην του, τον νέο του συγκάτοικο και τους εχθρούς της.

6 Underground – 83 εκατομμύρια προβολές





Αφού προσποιείται τον θάνατο του, ένας δισεκατομμυριούχος προσλαμβάνει μια ομάδα στελεχών για μια ριψοκίνδυνη και αιματηρή αποστολή εξόντωσης ενός δικτάτορα.

Murder Mystery – 83 εκατομμύρια προβολές

Ένα αργοπορημένο ταξίδι του μέλιτος. Ένα έγκλημα. Άπειροι ύποπτοι. Αν επιβιώσουν, ίσως κάνουν και διακοπές…

The Old Guard – 78 εκατομμύρια προβολές

Αρχαίοι πολεμιστές που ζουν στις σκιές αγωνίζονται για το δίκαιο. Η αθανασία τους ωστόσο μπορεί να μη διαρκεί και για πάντα.

Enola Holmes – 76 εκατομμύρια προβολές

Αναζητώντας την εξαφανισμένη μητέρα της, η έφηβη Ενόλα Χολμς προσπαθεί να ξεπεράσει σε ευφυΐα τον μεγάλο αδερφό της, Σέρλοκ, και να βοηθήσει έναν λόρδο που το ‘σκασε.

Project Power – 75 εκατομμύρια προβολές

Οι κόσμοι ενός πρώην στρατιώτη, ενός μπάτσου και μιας έφηβης συγκρούονται στην Νέα Ορλεάνη καθώς αναζητούν την πηγή ενός χαπιού που δίνει προσωρινά υπερδυνάμεις.

The Midnight Sky και Army of the Dead – ισοπαλία με 72 εκατομμύρια προβολές

Λαχταρούν να γυρίσουν σπίτι, αλλά δεν είναι όπως το άφησαν. Πίσω στη Γη, ένας άρρωστος αστρονόμος είναι η μόνη ελπίδα.

Μετά από μία επίθεση ζόμπι στο Λας Βέγκας, μία ομάδα ομάδα μισθοφόρων παίρνει το υπέρτατο ρίσκο και διεισδύει στην απαγορευμένη ζώνη, για τη μεγαλύτερη ληστεία που έγινε ποτέ.

Και οι 10 ταινίες είναι διαθέσιμες αυτή την στιγμή στο Netflix για όσους δεν τις έχουν παρακολουθήσει.

