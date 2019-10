Χιλιάδες κόσμου στο 20ο Ηπειρώτικο Πανηγύρι Αστυνομικών

Με τεράστια επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019 στο Άλσος Στρατού στο Γουδί, το 20ο Ηπειρώτικο πανηγύρι του Συλλόγου Ηπειρωτών Αστυνομικών και Πολιτικών Υπαλλήλων Αττικής.

3.500 χιλιάδες και πλέον συμπολιτών μας γλέντησαν με την ψυχή τους στους ρυθμούς της Ηπειρώτικης μουσικής. Ανάμεσά τους ήταν Αστυνομικοί, απλοί συμπολίτες μας, Ηπειρώτες και μη. Τους ευχαριστούμε όλους από τα βάθη της καρδιάς μας. Οι Ηπειρώτες όπως πάντα, κρατούν μέσα τους άσβεστη τη φλόγα της επικοινωνίας, της δημιουργίας, της προσφοράς και της παράδοσης, διότι τα ήθη και έθιμα της Ηπείρου αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές. Οι Ηπειρώτες Αστυνομικοί Αττικής καθώς και οι φίλοι τους, έδειξαν ότι είναι ενωμένοι και ότι δεν ξεχνούν τον τόπο τους ποτέ, σε όποιο μέρος και αν βρεθούν.

Την εκδήλωση άνοιξαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πάκος Δημοσθένης και ο Γενικός Γραμματέας κ. Χύτας Κωνσταντίνος, καλώντας όλους να βρίσκονται δίπλα στην παράδοση και στο Σύλλογο προκειμένου να αναβαθμίσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να τη μεταδώσουμε σε μικρούς και μεγάλους, υπενθυμίζοντας έτσι πως το κομμάτι αυτό δεν θα σβήσει ποτέ.

Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία τους: ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης & Επίτιμο μέλος του Συλλόγου κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κων/νος, ο Βουλευτής Ν.Δ. Α’ Αθηνών κ. ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Κωνσταντίνος, ο Βουλευτής Ν.Δ. Α’ Αθηνών κ .ΠΛΕΥΡΗΣ Αθανάσιος, η Βουλευτής Ν.Δ. Ιωαννίνων κα. ΚΕΦΑΛΑ Μαρία Αλεξάνδρα, ο Βουλευτής Ν.Δ. Θεσπρωτίας κ. ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ Βασίλειος, το στέλεχος της Ν.Δ. κα ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ Ιωάννα, ο αναπλ. Δήμαρχος & Αντιδήμαρχος Οικονομικών Ζωγράφου κ. ΜΕΤΙΚΑΡΙΔΗΣ Θεόδωρος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας και ανακύκλωσης Δήμου Αθηναίων κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Νικόλαος, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ Μιχαήλ, ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Α.Ε.Α. Αντιστράτηγος κ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής & Επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου, Υποστράτηγος κ. ΨΩΜΑΣ Γεώργιος, ο Προϊστάμενος Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής/Α.Ε.Α. Υποστράτηγος κ. ΝΤΖΙΟΒΑΡΑΣ Παναγιώτης, ο Φρούραρχος της Βουλής των Ελλήνων Α/Δ κ. ΝΤΟΥΙΤΣΗΣ Φώτιος, ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος, ο βοηθός Προϊσταμένου Επιτελείου Α.Ε.Α. Ταξίαρχος κ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ Χρήστος, ο Διοικητής της Υ.Α.Τ. Ταξίαρχος κ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Δημήτριος, ο Αντιστράτηγος ε.α. κ. ΤΣΙΓΚΟΣ Βασίλειος, ο Αντιστράτηγος ε.α. κ. ΛΙΟΥΚΑΣ Ιωάννης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά κ. ΛΙΟΤΣΟΣ Σπυρίδωνας, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας κ. ΝΑΚΟΣ Βασίλειος, ο Γενικός Γραμματέας Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Β/Α Αττικής κ. ΠΑΣΠΑΛΑΡΗΣ Αθανάσιος, ο Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος κ. ΚΙΑΜΟΣ Μάκης, η Πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Τρικάλων κα Χύτα – Ζώη Νίκη, η Γενική Γχραμματέας του IPA Αθηνών κα ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ευθυμία, ο Νομικός Σύμβουλος Ε.ΑΣ.Υ.Α. κ. ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ Βάιος, το μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Ηπειρωτών Γαλατσίου κ. ΚΟΝΤΟΣ Θωμάς κ.α.

Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς της εκδήλωσης, για την προσφορά τους προς τον Σύλλογο:

1. Tην εταιρεία Honda Service Papageorgiou,

Καρυοφύλλη 10, Αθήνα

2. Tην εταιρεία catering ¨The Van¨

3. Τοπικό παραγωγό μελιού

¨ΑΜΕΛΙ¨ ΟΙΚΟΓΕΝΟΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ

Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας

4. Την ψησταριά Ψησταριά Το Αγρίνιο,

Σινώπης 18, Αμπελόκηποι.

5. Την εταιρεία Advanced Protection Ag1ency,Κύπρου 6, Αθήνα

6. Την εταιρεία Kosmas Ταξίμετρα, αγορές πωλήσεις ενοικιάσεις, Μαργαρίτη 1, Ν. Κόσμος

7. Τον personal trainer Βασίλης Παπαδάκης (Basilis Hlf Papadakis)

8. ΤΖΙΑΒΑΡΑ-ΣΙΑΒΕΛΗ

ΥΠΗΡ.ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Λ.Κύπρου 6, Αργυρούπολη

9. Την καφετέρια Roi Mat,

Υμηττού 15, Καισαριανή

10. Την καφετέρια BookAli

Λεωφ. Μεσογείων 236, Χολαργός

11. Την ψησταριά Κοψίδι

Εθνικής Αντιστάσεως 24 Καισαριανή

12. Την καφετέρια So Simple - All Day Destination Cafe Bar Restaurant,

Βύρωνος 7, Ηλιούπολη.

13. Την ψησταριά Souvlaki Μπαρμπαθωμάς - Αμπελόκηποι

Τρικάλων 32, Αθήνα.

14. Την καφετέρια Ψ Cafe Bar

Γ. Παπανδρέου 53, Ζωγράφου

15. Tο κατάστημα Bill Safety

Ευφρονίου 46-48, Καισαριανή

16. Την καφετέρια και πολυχώρο Architecture Rock Cafe,

Ούλωφ Πάλμε 23 Ζωγράφου

17. Τη βιοτεχνία παπουτσιών Coronell, Αγίας Βαρβάρας 20, Δάφνη

18. Tην αλυσίδα καταστημάτων Mon Kulur

19. Την εταιρία IQ Holidays και τον φίλο του Συλλόγου Michail Minopoulos για την συνεχή προσφορά τους και βοήθειά τους προς τον Σύλλογο μας,

20. ξενοδοχεία Mitsis Hotels για την ευγενή τους χορηγία την κ. Μήτση Χριστίνα και τον αείμνηστο κ. Μήτση.

21. Ζώης Κολιός και τις εταιρίες του Statiras Group of Companies Αβέρωφ 30-32, Δάφνη, που μας στηρίζουν και τον οποίο θα βραβεύσουμε στην αυριανή μας εκδήλωση για την συνεχόμενη και διαρκή προσφορά και βοήθεια του προς τον Σύλλογό μας.

Ο Σύλλογός μας στις δύο δεκαετίες δράσης του είναι πάντα παρών στα πολιτιστικά δρώμενα. Σκοπός μας είναι να κρατήσουμε άσβεστη τη φλόγα της επικοινωνίας, της δημιουργίας, της προσφοράς και της παράδοσης, διότι τα ήθη και έθιμα της Ηπείρου αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές. Οι Ηπειρώτες Αστυνομικοί της Αττικής καθώς και οι φίλοι τους, έδειξαν ότι είναι ενωμένοι και ότι δεν ξεχνούν τον τόπο τους ποτέ, σε όποιο μέρος και αν βρεθούν.

Η εκδήλωση αυτή είναι πλέον θεσμός και μια από τις παλαιότερες διοργανώσεις Ηπειρωτών στο Νομό Αττικής.

Καλή αντάμωση του χρόνου στο 21ο πανηγύρι μας !!!

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΣ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Πάκος Δημοσθένης Χύτας Κωνσταντίνος