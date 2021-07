Anti-stress μουσική: Αυτή είναι η λίστα με τα τραγούδια που μειώνουν αποδεδειγμένα το άγχος

Είναι γνωστό ότι τα οφέλη της μουσικής είναι πολλά. Βοηθάει στο να περνάμε καλά, να έχουμε καλή διάθεση, γεμίζει τον ελεύθερο χρόνο μας ως ένα χόμπι, ακόμη, μας βοηθάει να διαχειριζόμαστε το άγχος και το stress!

Οι επιστήμονες λένε ότι η μουσική μας αποσπά από τις ανησυχίες μας, ενώ μια μελέτη από το πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου έδειξε ότι η αναπαραγωγή μουσικής κατά τη διάρκεια και μετά από ιατρικές επεμβάσεις ηρέμησε τους ασθενείς και ακόμη μείωσε τον πόνο τους.

Πιο πρόσφατα, μια μελέτη του 2020 διαπίστωσε ότι το 57% των Αμερικανών ακούει μουσική για να διαχειριστεί αγχωτικές καταστάσεις, σε σύγκριση με το 40% που θεωρούν ότι η άσκηση είναι χρήσιμη και το 33% που χρησιμοποιούν βιντεοπαιχνίδια για να χαλαρώσουν.

«Επιτρέπει σε όλους τους ανθρώπους να αλληλεπιδρούν με έναν πιο συναισθηματικό, προσανατολισμένο στη σχέση τρόπο, από ό, τι μπορεί να βασίζεται στη λεκτική γλώσσα», αναφέρει η καθηγήτρια ψυχολογίας του πανεπιστημίου Exeter, Victoria Tischler. «Αυτό μπορεί να είναι θεραπευτικό τόσο για τον τραγουδοποιό, όσο και για τον ακροατή που ταυτίζεται με παρόμοιες εμπειρίες, και έτσι μειώνει τα συναισθήματα κοινωνικής απομόνωσης».

Ποια τραγούδια όμως είναι τα πιο αποτελεσματικά;

Ο Δρ David Lewis του Mindlab από το πανεπιστήμιο του Sussex του Ηνωμένου Βασιλείου πραγματοποίησε έρευνα που έδειξε ότι η ακρόαση μουσικής ήταν πιο χαλαρωτική από το να πίνεις ένα φλιτζάνι τσάι, να περπατάς και να παίζεις βιντεοπαιχνίδια.

Στη συνέχεια, αφοσιώθηκε στον προσδιορισμό των καλύτερων τραγουδιών για τη μείωση του stress. Αυτός και η ομάδα του εξέτασαν 16 τραγούδια για την ικανότητά τους να ανακουφίζουν το άγχος και συνέκριναν τα αποτελέσματά τους με ένα μασάζ και με τη χαλαρωτική μουσική που βάζουν τα spa.

Μετρώντας την επίδραση της μουσικής στον καρδιακό ρυθμό των συμμετεχόντων, στην αναπνοή και στην αγωγιμότητα του δέρματος, οι ερευνητές διαπίστωσαν ποια τραγούδια είχαν το μεγαλύτερο αντίκτυπο όσον αφορά τη χαλάρωση.

Ένα τραγούδι όμως ξεχώρισε και κατάφερε να αποδειχθεί «νικητής». Το Weightless από τους Macaroni Union, το οποίο έπαιξε το Radox Spa, πέτυχε βαθμολογία χαλάρωσης 73%, σχεδόν 11 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη από οποιαδήποτε άλλο τραγούδι στη λίστα.

Πράγματι, το τραγούδι είναι τόσο αποτελεσματικό στη μείωση του άγχους, είπε ο Δρ Lewis, που «θα συμβούλευε να μην οδηγείτε ενώ το ακούτε γιατί θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο».

Δείτε ολόκληρη τη λίστα με τα τραγούδια:

1. Adele - Someone Like You

2. Barcelona - Please Don't Go

3. Morcheba - Undress Me Now

4. airstream - Electra

5. Coldplay - Strawberry Swing

6. Massive Attack - Teardrop

7. Sigur Rós - Sæglópur

8. Air - All I Need

9. Cafe del Mar - We Can Fly

10. Jack Johnson - Upside Down

11. Moby - Porcelain

12. All Saints - Pure Shores

13. Enya - Watermark

14. Katie Melua - Nine Million Bicycles

15. Mozart - Canzonetta Sull'aria

16. DJ Shah - Mellomaniac

jenny.gr