Avatar: Αυτοί είναι οι τίτλοι των sequels;

Μια δεκαετία μετά τη κυκλοφορία του το Avatar παραμένει η πιο εμπορικά επιτυχημένη ταινία όλων των εποχών, με εισπράξεις που έφτασαν τα $2.8 δισεκατομμύρια παγκοσμίως. Σύντομα έρχεται η συνέχεια στην ιστορία των κατοίκων της Pandora και μια διαρροή φέρνει στο φως περισσότερες πληροφορίες. Το BBC συγκεκριμένα σε ρεπορτάζ του δηλώνει πως απέκτησε έγγραφα που αφορούν τα πλάνα για το μέλλον του Avatar, στα οποία αναγράφονται οι τίτλοι των τεσσάρων sequels του.

Σύμφωνα με αυτό το Avatar 2 θα ονομάζεται Avatar: The Way of Water και μετά γίνεται αναφορά για τα Avatar: The Seed Bearer, Avatar: The Tulkun Rider και Avatar: The Quest for Eywa. Κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τους τίτλους των Avatar 2, 3, 4 και 5.

Η 20th Century Fox δεν έχει κάνει καμία επίσημη δήλωση επί του θέματος για αυτή τη διαρροή.

Το Avatar 2 είναι προγραμματισμένο να βγει στις αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου 2020, το Avatar 3 στις 17 Δεκεμβρίου 2021, το Avatar 4 στις 20 Δεκεμβρίου 2024 και το Avatar 5 στις 19 Δεκεμβρίου 2025.

