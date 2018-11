Eρευνα αποκαλύπτει κάθε πότε πρέπει να ζυγίζεσαι για να αδυνατίσεις

Η ζυγαριά μπορεί να γίνει ο εφιάλτης μας.

Αν όμως θέλεις να χάσεις κάποια κιλά που σε δυσκολεύουν, η ζυγαριάμπορεί να φανεί πολύ χρήσιμη.

Και μάλιστα, μπορεί να σε βοηθήσει περισσότερο από όσο νομίζεις.

Συγκεκριμένα, ερευνητές του University of Pittsburgh School of Nursing και του University of California, San Francisco School of Medicineβρήκαν κάτι πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά στη συνήθειά μας να ζυγιζόμαστε.

Από ό,τι φαίνεται, όσοι ζυγίζονται καθημερινά είναι πιο πιθανό να χάσουν βάρος από εκείνους που δεν ζυγίζονται.

Σύμφωνα με αδημοσίευτη έρευνα που θα παρουσιαστεί στο American Heart Association's Scientific Sessions 2018, οι επιστήμονες ανέλυσαν τα δεδομένα από 1.042 ενήλικες με μέσο όρο ηλικίας τα 47 έτη. Μέσα σε έναν χρόνο, οι συμμετέχοντες ζυγίζονταν χρησιμοποιώντας ζυγαριές με Wi-Fi ή Bluetooth ώστε να στέλνουν τα δεδομένα στους ερευνητές.