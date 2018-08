O υποπλοίαρχος Adam Hogg είναι ένας από τους 300 πιλότους σε ολόκληρο τον πλανήτη που ήδη πετούν με το stealth μαχητικό πέμπτης γενιάς, το must have, σύμφωνα με τους λάτρεις της δυτικής-και δη της αμερικανικής- αμυντικής βιομηχανίας: Το F-35.

Στο βίντεο που ακολουθεί μοιράζεται τις πρώτες εμπειρίες του από το μαχητικό αεροσκάφος που εντάσσεται στην υπηρεσία της της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας - RAF και του Βασιλικού Ναυτικού - Royal Navy. Μιλάει με ενθουσιασμό για τις δυνατότητες και τις ικανότητες της πέμπτης γενιάς που προσδίδουν στην α μυντική ικανότητα του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά ξεχωρίζει μια από αυτές.



=> Δείτε ποια στο βίντεο που ακολουθεί

#TBT Lieutenant Commander Adam Hogg shares his insights into what its like to fly the new @RoyalAirForce & @RoyalNavy F-35s and what the fifth-generation capability means for UK defencehttps://t.co/Myj3uHiV7N#F35UK pic.twitter.com/Ffpu1hwunE

— Defence Equipment & Support (@DefenceES) 12 Ιουλίου 2018