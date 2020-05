H Jessica Alba δίνει τα χέρια με το Netflix για το θρίλερ ‘Trigger Warning’

Σύμφωνα και με συναφές δημοσίευμα του THR , κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Jessica Alba (L.A.'s Finest, Fantastic Four movies, Sin City films) υπέγραψε για το επερχόμενο θρίλερ δράσης Trigger Warning του Netflix, τη σκηνοθεσία του οποίου έχει αναλάβει η Mouly Surya (Marlina the Murderer in Four Acts).

Η πλοκή του έργου εστιάζει σε μία βετεράνο στρατιωτικό (Alba) με νωπά ακόμη ψυχικά τραύματα, στην κατοχή της οποίας περιέρχεται το μπαρ του παππού της.

Η ηρωίδα όμως θα βρεθεί σε ένα κρίσιμο δίλημμα όταν ανακαλύψει τις συνθήκες υπό τις οποίες απεβίωσε ο συγγενής της.

Το σενάριο υπογράφει ο υποψήφιος για Χρυσό Αγαλματίδιο, Josh Olson (A History of Violence), και ο John Brancato (Terminator Salvation, Surrogates).

Πίσω από την παραγωγή του Trigger Warning πέραν από το Netflix θα είναι επίσης η Thunder Road.

Πηγή: unboxholics.com