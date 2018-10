Joker: Ο Todd Phillips βρήκε τους δικούς του Bruce Wayne και Alfred Pennyworth

Αυτοί είναι οι ηθοποιοί που θα ερμηνεύσουν τον ‘Batman’ και τον πιστό του φίλο και υπηρέτη

Σύμφωνα και με συναφές δημοσίευμα του Collider, κυκλοφόρησε η είδηση ότι ο Todd Phillips ανακάλυψε στα πρόσωπα των Douglas Hodge και Dante Pereira-Olson τους δικούς του, ‘Alfred Pennyworth’ και ‘Bruce Wayne’ αντίστοιχα, όσον αφορά το ανεξάρτητο κινηματογραφικό project Joker που σκηνοθετεί, με τον Scott Silver να υπογράφει το σενάριο.

Έτσι λοιπόν, θα δούμε την μικρή εκδοχή του ‘Bruce’ να ζωντανεύει μέσα από τον Dante Pereira-Olson, ο οποίος υποδύθηκε σε νεαρή ηλικία τον χαρακτήρα που ενσάρκωσε ο Joaquin Phoenix στο ψυχολογικό θρίλερ-δράμα You Were Never Really Here. Φυσικά ο Phoenix θα μας συστηθεί ως ο Joker, με το έργο να εστιάζει στην προϊστορία της εν λόγω φιγούρας, δηλαδή στον άσημο stand-up κωμικό εν ονόματι Arthur Fleck πολύ πριν γίνει η νέμεση του Batman.

Ο Douglas Hodge με την σειρά του θα αναπαραστήσει την δεύτερη πατρική φιγούρα του ‘Bruce’,τον μπάτλερ της οικογένειας Wayne, ‘Alfred Pennyworth’.

Το cast συναπαρτίζουν οι: Robert De Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Marc Maron, Frances Conroy, Glenn Fleshler, Josh Pais και Shea Whigham.

Το Joker αναμένεται να διανείμει η Warner Bros. στις αμερικανικές αίθουσες στις 4 Οκτωβρίου του 2019.

