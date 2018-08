King of Thieves: Ο Michael Caine είναι ο βασιλιάς των συνταξιούχων κλεφτών στο νέο trailer

Το νέο trailer του King of Thieves δόθηκε στη δημοσιότητα και ετοιμάζεται να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τα κατορθώματα μιας ομάδας ηλικιωμένων που σχεδίασαν μια μεγάλη ληστεία. Και όσο παράξενο και αν σας ακούγεται πρόκειται για την αληθινή ιστορία που σάρωσε τα πρωτοσέλιδα το 2015 και αφορούσε τη μεγαλύτερη ληστεία διαμαντιών που έγινε στην ιστορία της Μ. Βρετανίας, η οποία πράγματι έγινε από μια ομάδα συνταξιούχων που ήθελαν να αψηφήσουν την περασμένη ηλικία τους.

Το κωμικό θρίλερ δράσης σκηνοθετεί ο James Marsh, του οσκαρικού The Theory of Everything και μαζί του υπογράφει το σενάριο ο διακεκριμένος σεναριογράφος των Mindhunter και The Road, John Penhall.

Ο σκηνοθέτης του Theory of Everything φέρνει μαζί του ένα λαμπρό βρετανικό θίασο με τους βραβευμένους με Όσκαρ, Michael Caine και Jim Broadbent, μαζί με τους Michael Gambon, Tom Courtenay, Ray Winston και τον Charlie Cox του Daredevil.

Η πρεμιέρα του King of Thieves έχει προγραμματιστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου στους βρετανικούς κινηματογράφους.