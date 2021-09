SPIKE NLOS στα επιθετικά ελικόπτερα Απάτσι: Νησιά και Έβρος θωρακίζονται με το Ισραηλινό «υπερόπλο» - 25 συστήματα προμηθεύεται ο Στρατός Ξηράς

Ειλημμένη πλέον είναι η απόφαση από το Γενικό Επιτελείο Στρατού να τοποθετηθούν Ισραηλινά κατευθυνόμενα βλήματα SPIKE NLOS και σε επιθετικά ελικόπτερα Απάτσι εκτός από τα εποχούμενα συστήματα τα οποία θα ενισχύσουν τις Μονάδες του Στρατού Ξηράς. To πρόγραμμα βρίσκεται ήδη στην τελική του ευθεία με το σχετικό νομοσχέδιο το οποίο αφορά την εξοπλιστική ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων να βρίσκεται στο κοινοβούλιο.

Συνολικά θα αγοραστούν μέσω διακρατικής συμφωνίας με το Ισραήλ 25 συστήματα τα οποία θα διατεθούν στους Λόχους Αντιαρματικών, σε Μονάδες των νησιών αλλά και του Έβρου. Επιπλέον όμως θα αποκτηθεί και αριθμός βλημάτων τα οποία θα τοποθετηθούν στα επιθετικά ελικόπτερα AH-64DHA Longbow Απάτσι τα οποία διαθέτει η Αεροπορία Στρατού. Το πρόγραμμα κοστολογείται στα 250 εκ ευρώ και προβλέπει εκτός από την απόκτηση των συστημάτων και βλημάτων τόσο την εκπαίδευση όσο και την υποστήριξη.

Η απόφαση να εξοπλιστούν και τα Αpache με τους «φονικούς» SPIKE NLOS ελήφθη έπειτα από την επίδειξη που έκαναν οι Ισραηλινοί στους Έλληνες επιτελείς όπου διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για ένα πανίσχυρο βλήμα που εκτινάσσει κατακόρυφα τις επιχειρησιακές δυνατότητες των επιθετικών ελικοπτέρων. Τα SPIKE NLOS βρέθηκαν στο ‘’μικροσκόπιο’’ του ΓΕΣ αφού πρόκειται για οπλικό σύστημα το οποίο είναι ‘’κομένο και ραμένο’’ στις ανάγκες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων όπως διαπίστωσε το κλιμάκιο των εξειδικευμένων αξιωματικών που επισκέφθηκε το Ισραήλ. Τόσο για την άμυνα των νησιών του Αιγαίου όσο και του Έβρου.

Το SPIKE NLOS αποτελεί την έκδοση μεγάλου βεληνεκούς της οικογένειας SPIKE και αποτελεί βλήμα ‘’Fire And Forget’’ το οποίο ‘’λοκάρει’’ το στόχο και διορθώνει συνεχώς την πορεία του. Το όνομα ΝLOS (Non Line Of Sign) καταδεικνύει τη δυνατότητα του χειριστή να εκτελεί βολή ακόμα και από προστατευμένη θέση χωρίς καν να απαιτείται οπτική επαφή με τον στόχο. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματά του.Σε συνδυασμό με τη μεγάλη απόσταση προσβολής η οποία ξεπερνά τα 25 χλμ ενώ σύμφωνα με πηγές από το Ισραήλ αγγίζει ακόμα και τα 32. Βεληνεκές και δυνατότητες βολής που τοποθετούν το SPIKE NLOS στην κορυφή τέτοιου είδους οπλικών συστημάτων αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ημέρα αλλά και νύχτα με τη βοήθεια θερμικών αισθητήρων ακόμα και κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Με το SPIKE NLOS να αναπτύσσεται αρχικά ως αντιαρματικό βλήμα και να εξελίσσεται σε Μulti Purpose Electro Optical Missile System έναντι μιας σειράς στόχων από πλοία στη θάλασσα, άρματα και οχήματα, εγκαταστάσεις έως και ελικόπτερα.

Δυνατότητες που το κάνουν πολύτιμο για τις ανάγκες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων ειδικά στα νησιά με δεδομένη τη μορφολογία του εδάφους αλλά και τις απειλές που αντιμετωπίζουν. Ο Στρατός Ξηράς θα αποκτήσει την εποχούμενη έκδοση η οποία διαθέτει αυτόνομο σύστημα μάχης αλλά και drone. Θα έχει μάλιστα τη δυνατότητα επιλογής βλημάτων ανάλογα με τους στόχους ενώ κάθε σύστημα θα διαθέτει οκτώ εκτοξευτές. Πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι η έκδοση που θα αποκτήσει ο Στρατός Ξηράς ενδεχομένως να διαθέτει δέκα εκτοξευτές σε κάθε σύστημα.

Ανάλογες δυνατότητες θα έχουν και τα βλήματα που προορίζονται για τα Ελληνικά Απάτσι. Mε το εντυπωσιακό στοιχείο,ενδεικτικό της ισχύος πυρός,ότι κάθε SPIKE NLOS διαθέτει τετραπλάσιο βεληνεκές από τα πανίσχυρα αντιαρματικά Hellfire.

Ελληνικό ενδιαφέρον υπάρχει πάντως και για τη ναυτική έκδοση του βλήματος την οποία ήδη χρησιμοποιεί το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ.

Το σχετικό νομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και το πρόγραμμα των SPIKE NLOS αναμένεται να συζητηθεί στη βουλή μέσα στο Σεπτέμβριο προκειμένου να εγκριθεί ώστε να ανάψει το ‘’πράσινο φως’’ για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

newpost.gr