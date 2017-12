Star Wars: Στην κορυφή του αμερικανικού box-office με 754 εκατ. εισπράξεις

Το όγδοο σίκουελ του Star Wars παραμένει στην κορυφή του αμερικανικού box-office για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα προβολής στις κινηματογραφικές αίθουσες της Βόρειας Αμερικής.

Με εισπράξεις ύψους 220 εκατομμυρίων δολαρίων το Σαββατοκύριακο που προβλήθηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ και τον Καναδά, το «Ο πόλεμος των άστρων: Επεισόδιο 8 - Οι τελευταίοι Τζεντάι» συγκέντρωσε αυτό το Σαββατοκύριακο 68,5 εκατομμύρια δολάρια αφού προβλήθηκε σε 4.232 κινηματογραφικές αίθουσες. Έπειτα από 10 ημέρες προβολής τα συνολικά κέρδη της ταινίας ανέρχονται προς το παρόν σε 365 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της εταιρείας Exhibitor Relations, ένα ποσό που αναμένεται να αυξηθεί ανήμερα των Χριστουγέννων.

Συνολικά, σύμφωνα με τον αναλυτή Πολ Ντεργκαραμπέντιαν, οι παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας υπολογίζονται σε 745,4 εκατομμύρια δολάρια μετά την πρώτη προβολή της. Το ρεκόρ των υψηλότερων εισπράξεων παγκοσμίως το κατέχει το Avatar (2009) με 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων: Επεισόδιο 7 - Η δύναμη ξυπνά» (2015) είχε συγκεντρώσει λίγο παραπάνω από δύο δισεκατομμύρια.

Τη δεύτερη θέση του αμερικανικού box-office καταλαμβάνει η περιπέτεια «Jumanji: Welcome to the Jungle» με εισπράξεις στα 34 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ακολουθεί η κωμωδία- μιούζικαλ «Pitch Perfect 3» με 20,4 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις.

Στην τέταρτη θέση το «The Greatest Showman» που αφηγείται την ιστορία του μάγου Π.Τ Μπάρνουμ, τον οποίο ενσαρκώνει ο Χιου Τζάκμαν. Η ταινία έχει εισπράξεις στα 8,6 εκατομμύρια δολάρια σε διάστημα 3 ημερών.

