WALKMAN: 40 χρόνια από την ημέρα που η μουσική περπάτησε!

Πριν το κινητό με ακουστικά και τη δυνατότητα streaming μουσικής υπήρχε το MP3 player, πριν το MP3 player υπήρχε το DISCMAN και πριν το DISCMAN υπήρχε το WALKMAN.

Η 1η Ιουλίου του 1979 ήταν «η ημέρα που η μουσική περπάτησε» (βεβαίως, περπατούσε και πιο πριν αλλά δεν είμαστε όλοι Αφροαμερικανοί, να βάζουμε στον ώμο το μεγάλο φορητό κασετόφωνο και λικνιζόμενοι ρυθμικά να κατεβαίνουμε το Χάρλεμ).

Με μια μεγάλη έκθεση στην ιαπωνική πρωτεύουσα, εδώ και λίγες ημέρες η SONY εορτάζει τα 40 χρόνια από την εμφάνιση του WALKMAN.

Σαράντα χρόνια πέρασαν από τότε που ο συνιδρυτής της SONY, ο Μασάρου Ιμπούκα εμπνεύστηκε την απάντηση στο πρόβλημα ότι τα φορητά κασετόφωνα ήταν και άβολα και ακριβά.

Έτσι έκανε την εμφάνισή του το WALKMAN, το αρχικό μοντέλο TPS-L2. H ιαπωνική εταιρεία πούλησε πάνω από 400 εκατομμύρια WALKMAN σ' όλον τον κόσμο.

Στη συνοικία Γκίνζα του Τόκιο, η έκθεση «#009 WALKMAN IN THE PARK 40 years since the day the music walked» εστιάζει σε όσους το WALKMAN ήταν μέρος της καθημερινότητάς τους.

Το show χωρίζεται σε δύο μέρη: το πρώτο, με την επωνυμία «My story, my WALKMAN» παρουσιάζει επεισόδια με WALKMAN από τη ζωή 40 διασημοτήτων. Στο δεύτερο, το «WALKMAN wall»,εκτίθενται περίπου 230 εκδοχές του WALKMAN κατά τη διάρκεια της 40ετούς ιστορίας του, από τα νοσταλγικά παλαιότερα μοντέλα μέχρι τα τελευταία.

Ανατρέποντας την κοινή πεποίθηση, εκείνη την εποχή, ότι η μουσική είναι κάτι που απολαμβάνεις σε κλειστό χώρο, το WALKMAN χάραξε καινούργιο μονοπάτι: εξατομικευμένες εμπειρίες μουσικής, στο ύπαιθρο!

Η έκθεση στο Ginza Sony Park θα διαρκέσει έως την 1η Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Φωτογραφία: Κλέφτης έκλεψε κινητό κι ύστερα ανέβασε selfie στο Instagram του θύματος!