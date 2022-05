Αυτά είναι τα νέα περιπολικά που θα επιχειρούν στον Πειραιά - ΦΩΤΟ

Στο πλαίσιο συμμετοχής της Ελληνικής Αστυνομίας στη δράση «Be Secure Feel Secure», παρουσιάστηκαν τα νέα περιπολικά που θα επιχειρούν στον Πειραιά.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, ανοικτή ημερίδα ενημέρωσης, στο πλαίσιο συμμετοχής της Ελληνικής Αστυνομίας στη δράση «A Holistic Urban Security Governance Framework for Monitoring, Assessing and Forecasting the Efficiency, Sustainability and Resilience of Piraeus (Be Secure Feel Secure)».

Στην εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο του παραδοτέου « Open information Days » του προγράμματος, παρουσιάστηκε η πρόοδος και τα αποτελέσματα της δράσης στο ευρύ κοινό.

Στο πλαίσιο της δράσης παρελήφθησαν 6 νέα οχήματα, εκ των οποίων 2 μοτοσικλέτες, τα οποία θα ενισχύσουν το στόλο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά και θα συνεισφέρουν στην ενίσχυση των περιπολιών και των δράσεων εμφανούς αστυνόμευσης, σε τοπικό επίπεδο.

Πρόκειται για 4 περιπολικά οχήματα Citroen C4, που φέρουν όλες τις απαραίτητες αλλαγές για το νέο τους ρόλο, καθώς επίσης και για 2 μοτοσικλέτες Suzuki V-Strom 650.

Στην εν λόγω δράση συμμετέχουν η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, ο Δήμος Πειραιά, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το European Forum for Urban Security απ’ τη Γαλλία καθώς και οι εταιρίες Singular Logic και Space Hellas.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “4th Urban I nnovative Actions ” της Θεματικής Ενότητας «Αστική Ασφάλεια» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και θα αξιολογηθεί στην πόλη του Πειραιά, προκειμένου να δημιουργηθεί μια σειρά οδηγιών οι οποίες εν συνεχεία θα υιοθετηθούν και από άλλες πόλεις.

