Δολοφόνησε τη σύζυγό του και εξαφανίστηκε: 27 χρόνια αργότερα οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 61χρονος που είχε διαφύγει και κρυφτεί στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία της συζύγου του στην Κολομβία, το 1994.

Ο Γουίλιαμ Χερνάντο Ουσμά Ακόστα ζούσε τόσα χρόνια στο Μπέλμοντ με το ψευδώνυμο Κάρλος Αλμπέρτο Ρεντόν. Στις ΗΠΑ εισήλθε παράνομα το 1995.

Σύμφωνα με το FBI, ο δράστης σκότωσε την συζύγό του Λάουρα Ρόζ Αγκουντέλο, ενώ πυροβόλησε και την κόρη του που προσπάθησε να επέμβει.

Έφυγε από την Κολομβία λίγο μετά τη δολοφονία και είχε εκδοθεί κόκκινος συναγερμός για τον εντοπισμό του από την Interpol.

Το 1996, καταδικάστηκε ερήμην σε 45 χρόνια φυλάκισης με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της παράνομης οπλοκατοχής.

Η ποινή του αργότερα μειώθηκε σε 28 χρόνια και έξι μήνες, βάσει των νέων οδηγιών περί ποινών.

Τον Ιούνιο του 2020, ειδικοί πράκτορες του τμήματος του FBI της Βοστώνης έλαβαν πληροφορίες ότι ο Ουσμά Ακόστα μπορεί να κατοικεί στην ευρύτερη περιοχή.

Η Task Force του FBI τον παρακολούθησε και τελικά συνελήφθη την Τετάρτη «χωρίς να συμβεί κάποιο επεισόδιο καθώς πήγαινε στη δουλειά του», σημειώνει η ανακοίνωση.

«Είναι ένας καταδικασμένος εν ψυχρώ δολοφόνος που πίστευε ότι θα μπορούσε να αποφύγει τη δικαιοσύνη μπαίνοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες και δημιουργώντας μια νέα ταυτότητα, ώστε να μπορεί να ζήσει κάτω από τα ραντάρ. Πρέπει να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για όσα έκανε. Η σύλληψή του διασφαλίζει ότι θα το κάνει», είπε ο Τζόζεφ Μποναβολόντα, ειδικός πράκτορας του τμήματος της Βοστώνης του FBI.

Ο Ακόστα μεταφέρθηκε και είναι υπό κράτηση στην Υπηρεσία Μετανάστευσης των ΗΠΑ, ενώ θα εμφανιστεί ενώπιον του δικαστή μετανάστευσης, ο οποίος θα αποφασίσει για την απέλασή του.

Το FBI αναφέρει ότι τα αρχεία μετανάστευσης έδειξαν ότι εισήλθε παράνομα στις ΗΠΑ το 1995 αφού διέσχισε τα σύνορα με το Μεξικό.

«Το 1998 παντρεύτηκε Αμερικανίδα υπήκοο, απέκτησε άδεια διαμονής και ζούσε στο Σόμερβιλ της Μασαχουσέτης», σύμφωνα με το FBI.

