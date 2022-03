Η ιταλική αστυνομία κατάσχεσε το μεγαλύτερο γιοτ στον κόσμο Ρώσου δισεκατομμυριούχου

Η ιταλική αστυνομία κατέσχεσε ένα σούπερ γιοτ που ανήκε στον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Αντρέι Ιγκόρεβιτς Μελνίτσενκο, ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού το Σάββατο, λίγες ημέρες αφότου ο ολιγάρχης συμπεριλήφθηκε στη λίστα κυρώσεων της ΕΕ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Το Sailing Yacht A, μήκους 143 μέτρων (470 ποδιών), του οποίου η τιμή υπολογίζεται στα 530 εκατομμύρια ευρώ, έχει κατασχεθεί στο βόρειο λιμάνι της Τεργέστης, δήλωσε η ιταλική κυβέρνηση.

Σχεδιασμένο από τον διάσημο Γάλλο βιομηχανικό σχεδιαστή, Φιλίπ Σταρκ, και κατασκευασμένο στα ναυπηγεία Νόμπισκρουγκ στη Γερμανία, το σκάφος είναι το μεγαλύτερο ιστιοπλοϊκό γιοτ στον κόσμο, δήλωσε η κυβέρνηση.

