Η ουκρανική Βουλή ευχαριστεί την Ελλάδα για την απόφαση ανοικοδόμησης του μαιευτηρίου στη Μαριούπολη

Με ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter η Βουλή της Ουκρανίας ευχαριστεί την Ελλάδα για την απόφασή της να προχωρήσει στην ανοικοδόμηση του μαιευτηρίου στη Μαριούπολη. «Thank you for your support!» (Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη σας!), αναφέρει, παραθέτοντας τη σχετική ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη με την οποία γνωστοποιεί ότι: «Η Ελλάδα είναι έτοιμη να ξαναχτίσει το μαιευτήριο στη Μαριούπολη, το κέντρο της ελληνικής μειονότητας στην Ουκρανία, μιας πόλης που είναι μέσα στην καρδιά μας και σύμβολο της βαρβαρότητας του πολέμου».