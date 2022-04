Οι καλύτερες νομικές σχολές στην Ευρώπη και τον κόσμο για το 2022 - Παραμένει στις 300 καλύτερες η Νομική Αθηνών

Την κατάταξή της αναφορικά με τα καλύτερα πανεπιστήμια στην Ευρώπη και τον κόσμο για το 2022 δημοσίευσε η εταιρεία εκπαίδευσης QS (Quacquarelli Symonds).

Η έκδοση QS World University Rankings 2022 περιλαμβάνει και φέρος ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τα πανεπιστήμια που διαθέτουν τα καλύτερα τμήματα Νομικής.

Ακολουθώντας τη δική της μεθοδολογία, η κατάταξη των πανεπιστημίων της QS βασίζεται σε μία κλίμακα βαθμολόγησης με άριστα το 100, ενώ λαμβάνει υπόψη σε μία σειρά από κριτήρια, όπως ο αριθμός των βιβλιογραφικών αναφορών (citations), η φήμη του ιδρύματος ανάμεσα σε ακαδημαϊκούς και εργοδότες, και άλλα, όπως ο δείκτης h-index*.

Και το 2022 οι περισσότερες εκ των κορυφαίων νομικών σχολών σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται στις ΗΠΑ, η Ευρώπη ωστόσο εκπροσωπείται επάξια στη λίστα, με τις σχολές του Ηνωμένου Βασιλείου να ξεχωρίζουν και φέτος.

Συγκρίνοντας με την αντίστοιχη κατάταξη του 2021, οι περισσότερες σχολές παραμένουν σταθερές, ωστόσο υπάρχουν ανακατατάξεις και νέες είσοδοι στις υπόλοιπες θέσεις του πίνακα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη σχετική λίστα με τις καλύτερες νομικές σχολές στην Ευρώπη, με τη θέση του κάθε πανεπιστημίου στην παγκόσμια κατάταξη να αναφέρεται στην παρένθεση.

Η λίστα περιορίζεται σε όσες εντάσσονται στις 50 κορυφαίες του κόσμου και δεν περιλαμβάνει ιδιαίτερα αξιόλογες σχολές Πανεπιστημίων, όπως του Πανεπιστημίου του Sciences Po, του University Paris 2 Panthéon-Assas, του του Maastricht University και άλλες.

16. (49) Durham University: 75.4

Για ακόμα μία χρονιά η νομική σχολή του Πανεπιστημίου του Durham στο Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνεται στη λίστα με τις κορυφαίες σχολές, επιτυγχάνοντας σταθερά υψηλές βαθμολογίες.

Με μικρή πτώση σε σχέση με το 2021, η Νομική Σχολή του Durham University σημειώνει για ακόμα μία χρονιά εξαιρετικές επιδόσεις στον τομέα των βιβλιογραφικών αναφορών (89.7).

15. (46) Sapienza University of Rome​: 75.5

Νέα είσοδος στις κορυφαίες σχολές από τη νομική σχολή του Πανεπιστημίου του Sapienza στη Ρώμη, η οποία καταλαμβάνει την 15η θέση στην Ευρώπη και την 46η στον κόσμο.

Η Νομική Σχολή του Sapienza εμφανίζει πολύ καλές επιδόσεις στην κατηγορία της φήμης μεταξύ ακαδημαϊκών (79.1).

14. (46) Ludwig Maximillians Universitat Munchen: 75.5

Στη 14η θέση του πίνακα, με μικρή πτώση σε σχέση με το 2021, βρίσκεται η Νομική Σχολή του Ludwig Maximillians Universitat Munchen.

Η περίφημη νομική σχολή της Βαυαρίας διατήρησε υψηλές επιδόσεις στην κατηγορία της φήμης μεταξύ ακαδημαϊκών (85.8).

13. (46) Alma Mater Studiorum - University of Bologna: 75.5

Νέα είσοδος στις κορυφαίες σχολές από τη νομική σχολή Alma Mater Studiorum του Πανεπιστημίου της Bologna, η οποία καταλαμβάνει την 13η θέση στην Ευρώπη και την 46η στον κόσμο.

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Bologna εμφανίζει πολύ καλές επιδόσεις στον τομέα των βιβλιογραφικών αναφορών (78.5).

12. (41) Humboldt Universität zu Berlin: 76.9

Ακόμα μία γερμανική σχολή, η οποία σταθεροποιείται στη λίστα με τις καλύτερες νομικές σχολές της Ευρώπης και βελτιώνει σταθερά τις επιδόσεις του είναι αυτή του Πανεπιστημίου του Βερολίνου.

Το Humboldt Universität, το παλαιότερο πανεπιστήμιο της γερμανικής πρωτεύουσας, σημίωσε πολύ καλές επιδόσεις σε γενικές γραμμές, με τον τομέα των βιβλιογραφικών αναφορών να ξεχωρίζει και φέτος (88.8).

11. (34) Katholieke Universiteit Leuven: 78.4

Μικρή πτώση, αλλά διαρκώς βελτιωμένες επιδόσεις για το Leuven, το οποίο αποτελεί το κορυφαίο πανεπιστήμιο για σπουδές νομικής στο Βέλγιο, παραμένοντας για ακόμα μία χρονιά ψηλά στη λίστα του QS.

Το Katholieke Universiteit Leuven, το οποίο βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα έξω από τις Βρυξέλλες, κατέγραψε εντυπωσιακή βαθμολογία στην κατηγορία των βιβλιογραφικών αναφορών (89.2).

10. (30) University of Amsterdam: 79

Μετά την εντυπωσιακή άνοδο τα τελευταία χρόνια, η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ βρίσκεται και φέτος ακόμα πιο ψηλά στη σχετική λίστα.

Η σχολή του University of Amsterdam, γνωστή για το καινοτόμο ερευνητικό της έργο, σημείωσε εντυπωσιακές επιδόσεις (άνοδος μίας θέσης σε σχέση με το 2021) στον τομέα των βιβλιογραφικών αναφορών (88.8).

9. (26) Queen Mary University of London: 80.3

Σταθερή παρουσία στις καλύτερες σχολές της Ευρώπης για τη Νομική Σχολή του Queen Mary, μίας από τις κορυφαίες επιλογές για νομικές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πανεπιστήμιο με έδρα στο Ανατολικό Λονδίνο παρέμεινε για ακόμα μία χρονιά στην 9η θέση, σημειώνοντας για ακόμα μια χρονιά υψηλή βαθμολογία στον τομέα των βιβλιογραφικών αναφορών (88.9).

8. (21) Leiden University: 81.9

Σταθερά ψηλά στη λίστα και η εξαιρετική Νομική Σχολή του Leiden στην Ολλανδία.

Η νομική σχολή του Leiden, το οποίο βρίσκεται περίπου μία ώρα μακριά από το Άμστερνταμ, σημείωσε ακόμα μια χρονιά ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία στην κατηγορία της φήμης μεταξύ ακαδημαϊκών (89.7).

7. (18) Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne: 82.5

Πτώση μίας θέσης, διατηρώντας όμως τον τίτλο της καλύτερης νομικής σχολής εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, για την περίφημη νομική σχολή της Σορβόννης, η οποία παραμένει σταθερά στο "Πάνθεον".

Η Σορβόννη διατηρεί τις αξιοζήλευτες επιδόσεις της στη φήμη μεταξύ ακαδημαϊκών (91.6).

6. (17) University of Edinburgh: 83.1

Άνοδος μίας θέσης για το έκτο παλαιότερο πανεπιστήμιο στον αγγλόφωνο κόσμο, το Εδιμβούργο ενδυναμώνει την ήδη ισχυρή φήμη αναφορικά με τις νομικές σπουδές που προσφέρει.

Η νομική σχολή του Εδιμβούργου σημειώνει μικρή άνοδο από την 7η θέση το 2021 στον πίνακα του QS, εξακολουθώντας να παρέχει σπουδές ιδαιτέρως υψηλού επιπέδου, με άριστες επιδόσεις όλους τους τομείς, αλλά ιδιαίτερα στις βιβλιογραφικές αναφορές (95.2), όπου είναι η δεύτερη καλύτερη του πίνακα κατάταξης συνολικά..

5. (15) King's College London: 83.7

Σταθερή στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια κατάταξη η νομική σχολή του King’ s College, η οποία βρίσκεται και φέτος στην 5η θέση της Ευρώπης.

Το King’ s συγκέντρωσε πολύ καλή βαθμολογία σε όλους τους τομείς αξιολόγησης συνολικά, ιδιαιτέρως όμως ξεχώρισαν οι επιδόσεις στην ακαδημαϊκή φήμη (88.3).

4. (13) University College London: 84.5

Με μικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το 2021, η νομική σχολή του UCL βρίσκεται στην 4η θέση της σχετικής κατάταξης, κατατασσόμενη ως η τέταρτη καλύτερη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Διατηρώντας τη φήμη ως ένα εκ των κορυφαίων νομικών σχολών στον κόσμο, το UCL σημείωσε για ακόμα μία χρονιά εξαιρετικές επιδόσεις στις βιβλιογραφικές αναφορές (93.8).

3. (7) London School of Economics & Political Science: 90

Στην 3η θέση της Ευρώπης και στην 7η στον κόσμο βρίσκεται η νομική σχολή του περίφημου London School of Ecomomics.

Η σχολή του LSE συγκέντρωσε για ακόμα μία χρονιά ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία σε όλες τις κατηγορίες, με τη βαθμολογία στις βιβλιογραφικές αναφορές (93.6) να ξεχωρίζει.

2. (3) University of Cambridge: 97.5

Το Πανεπιστήμιο του Cambridge "χάνει" και φέτος σε μία από τις πιο παραδοσιακές "κόντρες" μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, από τη Νομική Σχολή της Οξφόρδης.

Η νομική σχολή του Cambridge σημείωσε εντυπωσιακές επιδόσεις στις κατηγορίες της φήμης μεταξύ εργοδοτών (96.7) αλλά και στις βιβλιογραφικές αναφορές (97.2, η υψηλότερη στη λίστα), παραμένοντας στην αφρόκρεμα των πανεπιστημίων διεθνώς.

1. (2) University of Oxford: 98

Με τη βαθμολογία στην κατηγορία της ακαδημαϊκής φήμης να φτάνει το ανώτατο επίπεδο (99.3, η υψηλότερη στη λίστα), η νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης κέρδισε τη μάχη από το Cambridge και τον τίτλο της καλύτερης νομικής σχολής στην Ευρώπη και της δεύτερης καλύτερης στον κόσμο.

Αδιαμφισβήτητα και διαχρονικά στην ελίτ της Ευρώπης αλλά και του κόσμου, η νομική σχολή του University of Oxford ξεπέρασε το Cambridge στην κατηγορία της φήμης μεταξύ εργοδοτών (97.4).

Οι δέκα κορυφαίες νομικές σχολές στον κόσμο

Με τις νομικές σχολές Οξφόρδης και Cambridge να κερδίζουν τις δύο από τις τρεις κορυφαίες θέσεις, το 2022, όπως και πολλές προηγούμενες χρονιές, η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.

Το Πανεπιστήμιο με έδρα στη Μασαχουσέτη των Ηνωμένων Πολιτειών σημείωσε συνολική βαθμολογία 99.8, με τις βαθμολογίες σε όλες τις κατηγορίες πλην των βιβλιογραφικών αναφορών (96.3), να είναι στο απόλυτο 100.

Με βάση τα στοιχεία του QS, οι δέκα καλύτερες νομικές σχολές στον κόσμο για το 2022 είναι οι εξής:

1. Harvard University (99.8)

2. University of Oxford (98)

3. University of Cambridge (97.5)

4. Yale University (93.6)

5. Stanford University (93.3)

6. New York University (91.8)

7. The London School of Economics and Political Science (90)

8. Columbia University (89.8)

9. University of California, Berkeley (89.3)

10. University of Chicago (88.1) - Νέα είσοδος στο top 10

Η κατάταξη των Νομικών Σχολών των ελληνικών πανεπιστημίων

Στην φετινή κατάταξη των καλύτερων νομικών σχολών στον κόσμο, όπως δημοσιεύεται από την QS, συμπεριλαμβάνεται φέτος τόσο η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) όσο και η Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Σύμφωνα με αυτή, η Νομική Σχολή Αθηνών κατατάσσεται στις θέσεις 251-300, ενώ η Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης στις θέσεις 301-340.

Οι επιμέρους βαθμολογίες διαμορφώνονται ως εξής:

Σχολή Ακαδημαϊκή φήμη Βιβλιογραφικές αναφορές Φήμη μεταξύ εργοδοτών H-index* Νομική ΕΚΠΑ 58.5 69.8 58.2 57.9 Νομική ΑΠΘ 56.4 77.9 55.7 57.9

*Ο δείκτης h-index είναι ένας τρόπος μέτρησης τόσο της παραγωγικότητας όσο και της επίδρασης του δημοσιευμένου έργου ενός επιστήμονα ή ερευνητή. Ο δείκτης βασίζεται στο σύνολο των πιο συχνά αναφερόμενων έργων του ακαδημαϊκού και στον αριθμό των παραπομπών που έλαβαν σε άλλες δημοσιεύσεις.

Σημαντική σημείωση: Όπως κάθε χρόνο, υπενθυμίζουμε για ακόμα μία φορά ότι το ζήτημα της αξιοπιστίας των κατατάξεων των διαφόρων πανεπιστημίων αποτελεί συχνά αντικείμενο συζήτησης.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η κάθε εταιρεία για να διαμορφώσει τους σχετικούς πίνακες, αλλά και η ακρίβεια των δεδομένων που χορηγούν τα πανεπιστήμια, αποτελούν ζητήματα που απασχολούν τους ερευνητές και τους ειδικούς στο χώρο της εκπαίδευσης.

Γενικώς, τα στοιχεία του QS, του Times Higher Education και του Shanghai Ranking θεωρούνται τα πλέον αξιόπιστα.

Ενθαρρύνουμε τους ενδιαφερομένους να μελετήσουν αναλυτικά και να συγκρίνουν τα δεδομένα πριν προχωρήσουν στην επιλογή εκπαιδευτικού ιδρύματος για τις σπουδές τους.

