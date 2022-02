Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του «House of the Dragon»

Οι θαυμαστές του «Game of Thrones» θα πρέπει να νιώσουν ενθουσιασμό καθώς ο Τζορτζ Ρ.Ρ Μάρτιν (George RR Martin), ο συγγραφέας του οποίου το βιβλίο «A Song of Ice and Fire» ενέπνευσε την επική σειρά φαντασίας του HBO, ανακοίνωσε ότι τα γυρίσματα για το επερχόμενο prequel, «House of the Dragon», ολοκληρώθηκαν.



Ο Μάρτιν μάλιστα έδωσε την έγκρισή του για την επερχόμενη πρώτη σεζόν καθώς τον άφησαν ικανοποιημένο τα επεισόδια που έχει δει.



«Συναρπαστικές ειδήσεις έξω από το Λονδίνο - Πληροφορούμαι ότι τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν για την πρώτη σεζόν», έγραψε σε μια ανάρτηση στο blog του. «Ναι, και τα δέκα επεισόδια. Έχω δει αμοντάριστα από αυτά, και τα λατρεύω».



Και συνέχισε: «Φυσικά, χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά. Ειδικά εφέ, χρονισμός χρωμάτων, όλη η δουλειά μετά την παραγωγή. Αλλά το σενάριο, η σκηνοθεσία, η υποκριτική φαίνονται καταπληκτικά. Ελπίζω να σας αρέσουν όπως και σε μένα».



Αν και τα γυρίσματα της spinoff σειράς, βασισμένη στο βιβλίο του Μάρτιν «Fire & Blood» ολοκληρώθηκαν για την πρώτη σεζόν, ο συγγραφέας δεν μπόρεσε να αποκαλύψει την ημερομηνία κυκλοφορίας για την πολυαναμενόμενη σειρά.



«Λοιπόν, με ρωτάνε πότε θα αρχίσει. Πότε θα χορέψουν οι δράκοι; Μακάρι να μπορούσα να σας πω. Απομένει να γίνει πολλή δουλειά, όπως είπα, και η Covid δυσκολεύει τον προγραμματισμό. Φέτος την άνοιξη; Απίθανο. Ίσως καλοκαίρι; Θα μπορούσε. Φθινόπωρο; Ποιος ξέρει; Θα μάθουμε όταν γίνει».



Το «House of the Dragon» ακολουθεί τον εμφύλιο πόλεμο των Targaryen, ο οποίος έλαβε χώρα περίπου 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Game of Thrones».