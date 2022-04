Πάνω από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει πονοκεφάλους

Το 52% του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή πάνω από ένας στους δύο κάτοικοι της Γης, έχουν πονοκεφάλους κάθε χρόνο (το 16% σε καθημερινή βάση), ενώ το 14% ή ο ένας στους επτά περίπου, έχουν ημικρανίες, σύμφωνα με μια νέα διεθνή επιστημονική μελέτη. Τα νέα στοιχεία αναδεικνύουν τους πονοκεφάλους ως μια από τις πιο εξαπλωμένες διαταραχές παγκοσμίως.

Οι ερευνητές του Νορβηγικού Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας, με επικεφαλής τον δρα Λαρς Γιάκομπ Στόβνερ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό για θέματα πονοκεφάλων "The Journal of Headache and Pain", αξιολόγησαν στοιχεία από 357 δημοσιευμένες έρευνες της περιόδου 1961-2020, οι οποίες αφορούσαν διάφορες χώρες και άτομα διαφόρων ηλικιών.

Από τον συνυπολογισμό των διαθέσιμων στοιχείων, εκτιμήθηκε ότι σχεδόν το 5% των ανθρώπων (ο ένας στους 20) νιώθει πονοκέφαλο για περισσότερες από 15 μέρες το μήνα, ενώ το 16% του παγκόσμιου πληθυσμού - ο ένας άνθρωπος στους επτά - έχει πονοκέφαλο κάθε μέρα και το 7% ημικρανία. Όλα τα είδη πονοκεφάλου είναι συχνότερα στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες, ιδίως οι ημικρανίες (το 17% των γυναικών έναντι 8,6% των ανδρών), ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τους πονοκεφάλους που διαρκούν για τουλάχιστον 15 μέρες του μήνα (το 6% των γυναικών έναντι σχεδόν 3% των ανδρών).

"Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι πονοκέφαλοι και οι ημικρανίες πιθανώς τείνουν να αυξηθούν. Αυτό πάντως που είναι ξεκάθαρο γενικά, είναι ότι οι διαταραχές του πονοκεφάλου είναι άκρως εξαπλωμένες παγκοσμίως", δήλωσε ο Στόβνερ, γι' αυτό όπως είπε, χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες πρόληψης και καλύτερης θεραπείας.