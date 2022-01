Συμμετοχή Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στην Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO

Την Τρίτη 12 και την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2022, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στην πρώτη για το 2022 Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO σε επίπεδο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων Εθνικής Άμυνας (Military Committee Conference in Chiefs of Defence Session – MCCS) , υπό τον Πρόεδρό της Ναύαρχο Rob Bauer.

Στη Σύνοδο συμμετείχαν επίσης ο Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) Πτέραρχος Tod Wolters και ο Supreme Allied Commander Transformation (SACT) Πτέραρχος Philippe Lavigne, καθώς και οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων Εθνικής Άμυνας των 30 κρατών – μελών της Συμμαχίας.

Η πρώτη ημέρα των εργασιών της Συνόδου αφορούσε σε θέματα Στρατιωτικής Στρατηγικής και επικεντρώθηκε στην πρόοδο υλοποίησης του «Προεξάρχοντος Κειμένου Διεξαγωγής Πολέμου του NATO» (ΝΑΤΟ Warfighting Capstone Concept – NWCC) και του αντίστοιχου για την «Αποτροπή και Άμυνα στην Ευρω-Ατλαντική Περιοχή» (Deterrence and Defence of the Euro-Atlantic Area – DDA), καθώς και στην συνδρομή της Στρατιωτικής Επιτροπής στην κατάρτιση του νέου Στρατηγικού Δόγματος (Strategic Concept) της Συμμαχίας.

Τις εργασίες της δεύτερης ημέρας της Συνόδου προλόγισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ κ. Jens Stoltenberg, ο οποίος αναφέρθηκε στην τρέχουσα πολιτική κατάσταση καθώς και στις προτεραιότητες της Συμμαχίας ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στην Μαδρίτη τον προσεχή Ιούνιο, τονίζοντας την σημασία της στενής συνεργασίας του Πολιτικού και του Στρατιωτικού Σκέλους της Συμμαχίας για την διατήρηση της ενότητας και της ισχύος του ΝΑΤΟ.

Επίσης, η Στρατιωτική Επιτροπή συζήτησε την «Διάταξη Αποτροπής και Άμυνας» (Deterrence and Defence Posture) της Συμμαχίας, καθώς και την κατάσταση ασφαλείας στην Γεωργία και στην Ουκρανία.