Το Audi e-tron GT quattro είναι ο μεγάλος νικητής στα φετινά World Car Awards τα οποία παρουσιάζονται για 18η φορά στη Νέα Υόρκη. Υποψήφιο στις κατηγορίες World Electric Vehicle of the Year, World Performance Car και World Car Design of the Year, το μοντέλο κατέκτησε τον τίτλο «World Performance Car» στη διάσημη τελετή απονομής βραβείων αυτοκινήτου στον κόσμο.

Περισσότεροι από εκατό δημοσιογράφοι αυτοκινήτου από όλο τον κόσμο δοκίμασαν διεξοδικά τα υποψήφια μοντέλα και στη συνέχεια έδωσαν τις ψήφους τους. Κέρδισε το βραβείο λόγω της απόδοσης του εξελιγμένου συστήματος διαχείρισης θερμότητας που αποτελείται από τέσσερα θερμικά κυκλώματα. Αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία και τα εξαρτήματα του συστήματος μετάδοσης κίνησης παραμένουν στην ιδανική τους θερμοκρασία με αποτέλεσμα η απόδοση της μπαταρίας να είναι πάντα υψηλή.