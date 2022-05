Υπερηφάνεια για την διεθνή διάκριση της Σχολής Ευελπίδων

«Η συμμετοχή της Σχολής Ευελπίδων στον διεθνή διαγωνισμό Sandhurst επιβεβαιώνει όσα κάνουμε» για να «δημιουργήσουμε τους αυριανούς ηγέτες των Ενόπλων Δυνάμεων».

Αυτό τονίζει με ανάρτησή του στο Facebook ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Παναγιώτοπουλος και προσθέτει ότι η Σχολή Ευελπίδων «διακρίθηκε ως η 1η ξένη ομάδα και πρώτευσε μεταξύ των διαγωνιζομένων ομάδων σε βολές με τυφέκιο, πιστόλι και βομβιδοβόλο.

Μας κάνουν υπερήφανους!».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Χαρδαλιάς αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε δική του ανάρτηση στο Facebook: «Ευέλπιδες, οι καλές ελπίδες του Έθνους!».

«Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων», προσθέτει, «στα υψηλότερα βάθρα του διεθνούς διαγωνισμού στρατιωτικών δεξιοτήτων "Sandhurst Military Skills Competition 2022", στις ΗΠΑ».

Και συνεχίζει: «12 μελής ομάδα Ευελπίδων, συνοδευόμενη από 2 αξιωματικούς και τον γυμναστή της Σχολής, συμμετείχε στο διεθνή διαγωνισμό "Sandhurst Military Skills Competition 2022", στην Ολυμπιάδα Στρατιωτικών Ακαδημιών, που πραγματοποιήθηκε στις 29 και 30 Απριλίου 2022 στην έδρα της US Military Academy (USMA) στο West Point».

«Η ομάδα μας κατέκτησε την 6η θέση στη γενική κατάταξη, μεταξύ 48 αποστολών από 14 χώρες. Διακρίθηκε 1η στις βολές (Most Lethal Squad) και 2η μετά τη φιλοξενούσα χώρα, τις ΗΠΑ, σε επίπεδο εθνικών αποστολών» συμπληρώνει ο Ν. Χαρδαλιάς.

«Η Ελλάδα μπορεί, ξεχωρίζει, διακρίνεται. Η νέα γενιά ηγητόρων των Ενόπλων Δυνάμεων εγγυάται τις εθνικές μας επιτυχίες σήμερα, και στο μέλλον» υπογραμμίζει και καταλήγει: «Η Πατρίδα τους ευχαριστεί και τους υποδέχεται Υπερήφανη».

Αναφερόμενος στη διάκριση της Σχολής Ευελπίδων ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος επισημαίνει: Ευέλπιδες «The Most Lethal Team» των Καλών Ελπίδων του Έθνους στο West Point - The U.S. Military Academy Sandhurst2022».

Αναφέρει ότι συμμετείχαν 14 χώρες με 48 ομάδες «σε 17 απαιτητικά αντικείμενα» και συνεχίζει: «Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Citius-Altius-Fortius».

«'Αρχεσθαι μαθών αρχείν επιστήσει» καταλήγει ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.