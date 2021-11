H Ελληνική Αστυνομία ανέλαβε για πρώτη φορά το συντονισμό Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Δράσης, στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020, με την κωδική ονομασία «NESTOR»

Η Ελληνική Αστυνομία για πρώτη φορά αναλαμβάνει ρόλο επικεφαλής-συντονιστή ευρωπαϊκής κοινοπραξίας, που περιλαμβάνει τη συμμετοχή είκοσι δύο (22) Φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδεδεμένες Χώρες (ακαδημαϊκά ιδρύματα, Αρχές Επιβολής του νόμου, ιδιωτικές εταιρίες, ερευνητικά κέντρα κ.α.).

Η ερευνητική Δράση με την κωδική ονομασία ‘’NESTOR’’ (aN Enhanced pre-frontier intelligence picture to Safeguard The EurOpean boRders) υποβλήθηκε προς αξιολόγηση ως ανταγωνιστική πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων στη θεματική περιοχή του HORIZON 2020, BES-03-Open «Επίδειξη εφαρμοσμένων λύσεων για την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων». Η πρόταση που υποβλήθηκε έλαβε σχετική έγκριση με χρηματοδότηση συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ.

Η εναρκτήρια συνάντηση της Κοινοπραξίας της Δράσης, πραγματοποιήθηκε την 4η και 5η Νοεμβρίου, ενώ η συνολική της διάρκεια είναι 18 μήνες, περίοδος κατά την οποία θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία ένα πλήρως λειτουργικό σύγχρονο ολιστικό σύστημα επιτήρησης των συνόρων παρέχοντας προ-συνοριακή εικόνα της κατάστασης για τις δυνάμεις που επιτηρούν τα θαλάσσια και χερσαία σύνορα, βασιζόμενο στο μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι τεχνολογικές λύσεις που θα δοκιμαστούν, βελτιώνουν τις δυνατότητες των Αρχών Επιβολής του Νόμου στους τομείς του εντοπισμού, αναγνώρισης, προτεραιοποίησης και παρακολούθησης κινούμενων στόχων (άτομα, οχήματα, σκάφη, κ.λπ.), με τη χρήση ενός δια-λειτουργικού δικτύου αισθητήρων σταθερής βάσης ή κινουμένων.

Παράλληλα, η εγκαθίδρυση ενός Συνοριακού Κέντρου Διοίκησης, Ελέγχου και Συντονισμού θα παρέχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει αυτοματοποιημένα όλα τα δεδομένα που συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο, συλλέγοντας παράλληλα πληροφορίες από ανοικτές πηγές (π.χ. διαδίκτυο, μέσα ενημέρωσης, κλπ) και δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μία ολοκληρωμένη προ-συνοριακή εικόνα της κατάστασης, που θα διαλειτουργεί με τα ευρωπαϊκά συστήματα πληροφοριών για τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα (CISE & EUROSUR).

Στην ερευνητική Δράση, προβλέπεται η υλοποίηση τριών επιδείξεων- δοκιμών του συστήματος σε διαφορετικά σημεία της Ευρώπης, με τη βασική τελική άσκηση- επίδειξη να διεξάγεται στα ελληνο-βουλγαρικά χερσαία σύνορα και στο Βόρειο Αιγαίο.

Το Συντονιστικό Όργανο Στρατηγικής & Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Πηγών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, έχει αναλάβει τον συντονισμό της ερευνητικής Δράσης, συστήνοντας για το σκοπό αυτό Ομάδα Διοίκησης (project management team), αποτελούμενη από τα πλέον καταρτισμένα και έμπειρα αστυνομικά στελέχη, κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών, που θα έχουν ρόλο στην υλοποίηση της.

