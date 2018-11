Πρόκειται για ένα από τα πιο προηγμένα περιπολικά του κόσμου αλλά και το πιο τρομοκρατικό για τους παραβάτες του Νόμου, αν κρίνουμε από την φωτογραφία και τα πλάνα του video.

To Giath, όπως ονομάζεται, αποτελεί το καμάρι των οργάνων της τάξης του Ντουμπάι, τα οποία έχουν στην διάθεσή τους περιπολικά όπως Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, Tesla Model S P100D και λοιπά «φτωχικά».

Βέβαια και το εν λόγω περιπολικό δεν προέρχεται από μικρό «τζάκι», καθώς κατασκευάζεται από την W Motors – την εταιρία δηλαδή που μας έχει δώσει το Lykan Hypersport των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ (θα το θυμάστε από την 7η ταινία The Fast and The Furious, όπου πήδαγε ουρανοξύστες).

Μηχανικά δεν ανακοινώθηκαν λεπτομέρειες, ωστόσο το τιμόνι, ο τοποθετημένος στην κολόνα επιλογέας του αυτόματου κιβωτίου και η γενικότερη φυσιογνωμία θυμίζουν πολύ έντονα τα Chevrolet Tahoe/Suburban, που αποτελούν αγαπημένη επιλογή του FBI.

Oπότε μπορούμε να πούμε με αρκετή σιγουριά πως το αραβικό περιπολικό βασίζεται στο αντίστοιχο αμερικανικό.

Εκεί που ξεχωρίζει είναι στο πλήθος τεχνολογιών που διαθέτει, με ένα μέρος των οποίων να φανερώνεται από τις ευμεγέθεις οθόνες αφής στο εσωτερικό.

Το Giath ενσωματώνει προγράμματα αναγνώρισης προσώπου και αυτόματου ελέγχου πινακίδων κυκλοφορίας, κάτι που σημαίνει πως αν ένα αυτοκίνητο έχει δηλωθεί κλεμμένο ας πούμε, η πινακίδα του τσεκάρεται αυτόματα από το ραντάρ του περιπολικού και δίνει το ανάλογο σήμα στο πλήρωμα.

Το οποίο πλήρωμα έχει διακριτούς ρόλους: ο οδηγός φροντίζει για τις καταδιώξεις και τον έλεγχο του θεόρατου 4×4, ενώ ο συνοδηγός είναι επιφορτισμένος με την παρακολουθήση του ορυμαγδού πληροφοριών που έρχονται από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης του Giath.

Πηγή: autogreeknews.gr